Kıta Avrupa’sı, ekstrem hava koşulları ve iklim krizinin yol açtığı devasa yasaklarla çalkalanıyor. Yunanistan’ın dünyaca ünlü 12 turistik adasında kuraklık ve altyapı çöküşü nedeniyle resmi olarak olağanüstü hal ilan edilirken, içme suyu şebekelerindeki kayıp yüzde 60'a ulaştı. Fransa'da ise sıcaklıkların 40 dereceye dayanmasıyla 35 vilayette kırmızı alarm verildi; hükümet sıcak çarpması riskine karşı kamusal alanda alkol tüketimini tamamen yasakladı.

Avrupa kıtası, ekstrem hava koşulları ve iklim krizinin ağır sonuçlarıyla mücadele ediyor.

Yunanistan'da turistik bölgelerin de dahil olduğu adalarda kuraklık ve altyapı yetersizliği nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, Fransa'da 35 vilayette kırmızı alarm verilerek kamusal alanda alkol tüketimi yasaklandı.

YUNANİSTAN'IN 12 ADASINDA SU SIKINTISI NEDENİYLE HAREKETE GEÇİLDİ

Yunanistan'da su kaynaklarındaki keskin azalma, kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapı, ada bölgelerini büyük bir krizin eşiğine getirdi. Aralarında dünyaca ünlü turistik destinasyonların da yer aldığı en az 12 adada su kaynakları üzerindeki baskının dayanılmaz boyutlara ulaşması üzerine resmen olağanüstü hal ilan edildi.

Dünyaca ünlü turistik adalarda korkulan oldu! Türkiye'nin yanı başında OHAL kararı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNDE KAYIP YÜZDE 60'A ULAŞTI

Yunanistan Çevre ve Su Kaynakları Genel Sekreteri Petros Varelidis, su sıkıntısının birçok ada için geçici değil kalıcı bir sorun niteliği taşıdığına vurgu yaptı:

"Bazı adalarda içme suyu şebekelerindeki fiziksel su kayıpları yüzde 60'a kadar ulaştı"

Birçok belediye de yaz sezonu öncesinde acil su tasarrufu tedbirlerini uygulamaya koydu.

FRANSA'DA KAVURUCU SICAK ALARMI KAMU ALANINDA ALKOL TÜKETİMİ YASAKLANDI

Sıcak hava dalgasının en ağır hissedildiği ülkelerden biri olan Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 35 vilayette alarm seviyesi en üst kademe olan kırmızıya çıkarıldı. Hükümet, her yıl büyük kitleleri bir araya getiren geleneksel Müzik Bayramı kutlamaları öncesi valiliklere kırmızı alarm verilen bölgelerde kamusal alanda alkol tüketimini yasaklama talimatı verdi.

Kamu etkinliklerinde alkol sunulmayacağı belirtilirken, yetkililer alkolün sıcak çarpması, bayılma ve susuzluk riskini ciddi şekilde artırdığı uyarısında bulundu.

DİKKAT ÇEKEN PARK KARARI

Paris’te sıcaklıkların 35 dereceye, güney Fransa’da ise 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, vatandaşların serinlemesi adına park ve bahçelerin 24 saat boyunca ziyarete açık kalacağını duyurdu ve Canal Saint-Martin'de yüzmeye izin verildiğini açıkladı.

İSPANYA VE KITA AVRUPASI 40 DERECE SINIRINDA YANGIN RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Sıcak hava dalgası sadece Fransa ve Yunanistan ile sınırlı kalmadı. İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı (AEMET), önümüzdeki perşembe gününe kadar düşmesi beklenmeyen yüksek gece ve gündüz sıcaklıkları nedeniyle 14 bölgede alarm verdi. Madrid bölgesinde sıcaklıkların 40 derece civarına ulaşması beklenirken, aşırı hava koşullarının savunmasız kişiler için büyük tehlike oluşturduğu ve yangın riskinin tepe noktasına ulaştığı kaydedildi.

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