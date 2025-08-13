Her türlü enerji salınımlarını görebiliyoruz! Türkiye Uzay Ajansı HAARP'a izin vermez

Ülkemizde art arda depremler ve orman yangınlarının yaşanması yapay deprem üretme silahı olarak bilinen HAARP’ı akıllara getirdi. AFAD Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bahadır Aktuğ, “HAARP sistemi ile 25-30 yıllık bir yoğunlaşma ancak yüzde 2 ya da 3’lük bir etki yapabilir. Biz şu an böyle bir yapay deprem operasyonunu tespit edebilecek durumdayız. Uzay ajansımız (Türkiye Uzay Ajansı-TUA) geniş çapta çalışmalar yürütüyor. Böyle bir olaya izin vermeyiz” dedi.

Türkiye’nin bu yönde ciddi aşama kaydettiğini ifade eden Prof. Dr. Bahadır Aktuğ, “Komplo teorilerine prim vermemeliyiz. HAARP ciddi manada bir deprem etkisi üretmez. Evet bazı ülkelerin bu yönde çalışmaları var ancak sistemin işleyişini iyonesferden izleyebilecek bir teknoloji de geliştirildi. Bu ve benzeri bir enerji salınımıyla ilgili verileri görebiliyoruz. Uzay ajansımız bu konuda çok boyutlu bir çalışma içerisinde” diye konuştu.

Prof. Dr. Aktuğ’un en büyük şikayetini depremin fazlası ile magazin konusu hâline getirilmesi oluşturuyor. Aktuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Deprem ağır toplumsal maliyeti olan bir konu. Reyting uğruna böyle hayati bir olayı mecrasından çıkarmak büyük yanlış. Olay son yıllarda cidden tehlikeli bir boyut kazandı. Çok fazla politize ediliyor. Diğer yandan şehirlerin, bölgelerin demografisini, ekonomi-politiğini de etkileyen bir boyut kazandı. Artık medya kuruluşları ve uzmanlar kendi siyasi, ideolojik aidiyetine göre deprem tabloları çıkarıyor. Gereksiz korku veya ümit empoze ediyorlar. Bunlar çok yanlış. İktidarı desteklemek ya da muhalif olmak depreme dair gerçekliği zerre kadar etkilememeli. Ancak maalesef bir belediye ya da benzeri bir kuruluşa danışmanlık yapan hocalar hiç de objektif-bilimsel olmayan yorumlar yapmakta.”

Ekonomiyle ilgili kasıtlı yanlış bilgi paylaşımına yönelik ağır cezalar olduğunu hatırlatan Bahadır Aktuğ, şunları kaydetti: Deprem konusu borsa spekülasyonundan çok daha daha ağır sonuçlar doğuran bir olay. Ancak çok fazla politize durumda. Bazen çok ciddi kaygı sebebi olurken ciddi rant aracına da dönüştürülüyor. Birçok uzmanın grafikleri yanlış okuduğunu görüyorum. Ciddi anlamda vicdani, etik, insani problemler var. Deprem yorumu yapan medyatik isimlerin çoğu depremci değil. Her jeolog deprem uzmanı değildir. Jeolojinin birçok alanı var ve ekranlardaki isimlerden önemli bir kısmı güncel gelişmelerden uzak. Elbette işin ehli hocalarımızı tenzih ediyorum. Sansasyonel ifadelerle ve ideolojik, siyasi, ekonomik gerekçelerle deprem yorumu yapılmaz. Bu çok ciddi bir suç ve bu yönde ciddi hukuki düzenlemeler yapılmalı.”