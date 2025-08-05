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Hukukçu Aydemir "Diploma" skandalını değerlendirdi: Sahte imza çetesi ağır cezada yargılansın!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hukukçu Aydemir &quot;Diploma&quot; skandalını değerlendirdi: Sahte imza çetesi ağır cezada yargılansın!
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3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye sahte e-İmza skandalıyla sarsılırken, olaya bulaşanlar, sahtecilikle alınan diplomalar ve diğer belgelerle ilgili hukuki süreç tartışılmaya başlandı. Konuyu gazetemize değerlendiren hukukçu Tolga Aydemir, olayın sadece bireysel menfaat sağlama değil, kamu güvenliği, mesleki itibar ve devlet işleyişi açısından çok katmanlı bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

GAMZE ERDOĞAN -  Aydemir, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında “resmî belgede sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık”, “örgüt kurma” ve “kamu görevini usulsüz üstlenme” gibi suçların söz konusu olduğunu, ilgili meslek yasaları uyarınca disiplin ve idari yaptırımların da uygulanması gerektiğini ifade etti.

Hukukçu Aydemir "Diploma" skandalını değerlendirdi: Sahte imza çetesi ağır cezada yargılansın! - 1. Resim

DİPLOMALAR İPTAL EDİLMELİ

Sahte diplomalarla kazanılan unvan ve görevlerin geriye dönük olarak iptal edilmesi gerektiğini belirten Aydemir, bu kişilerin kamu görevlerinden derhâl çıkarılması, verdikleri karar ve hizmetlerin denetime tabi tutulması ve oluşan kamu zararının tahsil edilmesi gerektiğini kaydetti. İhmali olan kamu görevlilerinin de soruşturulması gerektiğini dile getiren Aydemir, soruşturmanın örgütlü suç niteliğinde olduğu göz önünde bulundurularak yargılamanın ağır ceza kapsamında yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Aydemir, elektronik imza ve dijital güvenlik sistemlerinin kötüye kullanımının da ilgili kanunlar çerçevesinde cezai ve idari yaptırımlara tabi olduğunun altını çizdi.

Ankara’da sertifika veren bir ‘akademi’ üzerinden sahte belgeler düzenleyen çetenin kurs adı altında usulsüzlükler zinciri kurduğu ortaya çıktı. Tespitlere göre, Ulus’taki Tuzem Akademi adlı kurumda hem kurslar düzenlendi hem de arka odalarda sahte diplomalar, sertifikalar ve hatta kimlik kartları üretildi. Çete elebaşı Z.K’nin talimatıyla çalışanlar, bir dakikada ustalık belgesi basabilecek bilgisayar sistemi kurdu. Z.K’nin geçmişte 660 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı ve eski eşinin banka hesabını para transferi için kullandığı da dosyada yer aldı.

Hukukçu Aydemir "Diploma" skandalını değerlendirdi: Sahte imza çetesi ağır cezada yargılansın! - 2. Resim

5 ÜNİVERSİTEDEN 53 KİŞİ

Öte yandan 134 şüpheli hakkında açılan sahte diploma iddianamesinde 5 üniversiteden 53 kişinin adı yer aldı. Atatürk Üniversitesinden 18, Yıldız Teknik Üniversitesinden 15, Ege Üniversitesinden 13, Mersin Üniversitesinden 5 ve İnönü Üniversitesinden de 2 kişinin yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı oldukları kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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