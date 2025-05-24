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İki kadından akıl almaz yöntem... "Fare kovma" tekniği bütün apartmanı hastanelik etti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İki kadından akıl almaz yöntem... &quot;Fare kovma&quot; tekniği bütün apartmanı hastanelik etti!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İki kadının fareleri kaçırmak için uyguladığı akıl almaz yöntem bütün apartmanı hastanelik etti.

Tokat'ta iki kadın, fareleri kaçırmak için binanın çatısında kükürt ve ispirto yaktı. Apartmanı saran kimyasal dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

FARE KOVMA TEKNİĞİ KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Bedestenilioğlu Mahallesi Derbent Caddesi üzerindeki Oğulkent Sitesi F Blok'ta yaşanan olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

İki kadından akıl almaz yöntem... "Fare kovma" tekniği bütün apartmanı hastanelik etti! - 1. Resim

İddiaya göre iki kadın, apartmanda görülen farelerden kurtulmak için çatı katında kükürt yakarak duman çıkarmaya çalıştı. Ancak kükürdün üzerine ispirto dökülüp yakılması sonucu beklenmedik bir kimyasal reaksiyon meydana geldi.

İki kadından akıl almaz yöntem... "Fare kovma" tekniği bütün apartmanı hastanelik etti! - 2. Resim

DUMANLAR SANİYELER İÇİNDE APARTMANA YAYILDI

Kadınların fareleri dumanla kaçırmak için denedikleri yöntem sonucu çatıdan yayılan yoğun kimyasal duman, saniyeler içinde apartmanın tamamına yayıldı. Apartman sakinleri nefes almakta zorlanarak panikle balkonlara çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki kadından akıl almaz yöntem... "Fare kovma" tekniği bütün apartmanı hastanelik etti! - 3. Resim

APARTMAN SAKİNLERİ HASTANELİK OLDU

Koridorları duman bastığı için içeride mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 vatandaş kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ateşi yakan iki kadın ifadeleri alınmak üzere karakola gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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