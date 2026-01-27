Adıyaman’da bir işçi, inşaat alanında kendisini fark etmeyen iş makinesi ile duvar arasına sıkıştı. Korkunç kaza sonrasında işçi hayatını kaybetti.

Adıyaman’da bir inşaatta korkunç bir olay yaşandı. Bir işçi, iş makinası ve duvar arasına sıkıştı. İşçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İnşaatta kahreden ölüm! Duvarla iş makinesi arasına sıkıştı

DUVARLA MAKİNE ARASINDA SIKIŞTI

Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi'nde yapımı süren bir inşatta feci bir olay meydana geldi. Abdullah Akbulut, M.O. idaresindeki ekskavatörün üzerine gelmesi sonucunda duvarla iş makinesinin arasına sıkıştı.

İnşaatta kahreden ölüm! Duvarla iş makinesi arasına sıkıştı

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye 112 Acil sağlık, polis ekipleri sevk edildi. İş makinasıyla duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

