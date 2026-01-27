Anadolu Ajansı • Adıyaman
İnşaatta kahreden ölüm! Duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
Adıyaman’da bir işçi, inşaat alanında kendisini fark etmeyen iş makinesi ile duvar arasına sıkıştı. Korkunç kaza sonrasında işçi hayatını kaybetti.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
Adıyaman'da bir inşaatta iş makinası ile duvar arasına sıkışan işçi Abdullah Akbulut hayatını kaybetti.
- Abdullah Akbulut adlı işçi hayatını kaybetti.
- Olay, Adıyaman Altınşehir Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi.
- İşçi, ekskavatör ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.
- Hayatını kaybeden işçinin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Adıyaman’da bir inşaatta korkunç bir olay yaşandı. Bir işçi, iş makinası ve duvar arasına sıkıştı. İşçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
DUVARLA MAKİNE ARASINDA SIKIŞTI
Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi'nde yapımı süren bir inşatta feci bir olay meydana geldi. Abdullah Akbulut, M.O. idaresindeki ekskavatörün üzerine gelmesi sonucunda duvarla iş makinesinin arasına sıkıştı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla bölgeye 112 Acil sağlık, polis ekipleri sevk edildi. İş makinasıyla duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR