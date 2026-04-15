Işıl feci kazada hayatını kaybetmişti! Acılı ailesine gelen mesajlar ise korkunç
14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, geçtiğimiz yıl İstanbul Pendik'te karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. Talihsiz kızın acılı ailesi ise kızlarının ölümünün sonrası gelen tehdit mesajlarıyla bir defa daha yıkıldı. Baba Yunus Dinç, yatalak kayın validesinin bile telefonla rahatsız edildiğini belirterek "Bizi de öldürüp kızımızın yanına gömeceklerini, kızımızın kabristanını yakıp yıkacaklarını söylediler" dedi.
- 18 Mayıs'ta Kaynarca Mahallesi'nde otomobil sürücüsü Ömer Faruk Ballı'nın (26) çarptığı Işıl Öykü Dinç hayatını kaybetmiştir.
- Sürücü gözaltına alınıp serbest bırakılmış ve hakkında taksirle öldürme davası açılmıştır.
- Dinç ailesi, sürücünün tanıdıkları olduğunu iddia ettikleri kişiler tarafından tehdit mesajları ve aramalar aldıklarını belirtmiştir.
- Baba Yunus Dinç, yatalak kayın validesine bile tehdit telefonları geldiğini ve küfürler edildiğini söylemiştir.
- Aile, kızlarının kabristanının yakılıp yıkılacağı şeklinde tehditler aldıklarını dile getirmiştir.
- Anne Özlem Dinç, kızının adaletine ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir.
Geçtiğimiz yıl 18 Mayıs’ta Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde otomobil sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26), yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç’e çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen Işıl Öykü Dinç hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınsa da serbest bırakıldı ve hakkında taksirle öldürme suçlamasıyla dava açıldı. Yargı süreci devam ederken bu defa Dinç ailesi tehdit mesajları almaya ve farklı numaralardan aranmaya başladı. Ailenin iddiasına göre o kişiler sürücünün tanıdıkları.
Işıl'ın babası Yunus Dinç, gelen tehdit mesajlarına ilişkin konuştu. Habertürk'te yer alan habere göre baba Dinç, yatalak kayın validesine bile gece saatlerinde tehdit telefonları ve mesajlar geldiğini belirterek küfürler edildiğini söyledi.
Yunus Dinç sözlerine şöyle devam etti:
"KIZIMIZIN KABRİSTANINI YAKIP YIKACAKLARINI SÖYLEDİLER"
"Bana eşime, ailelerimize küfürler, tehditler. Bizi de öldürüp kızımızın yanına gömeceklerini, kızımızın kabristanını yakıp yıkacaklarını belirten telefonda sesli bir görüşme yaptık. Her mesaj geldikçe, her telefon geldikçe savcılık, terörle mücadele ve karakola hepsini bildirimde bulunduk."
"KIZIMIN ADALETİNE İHTİYACIM VAR"
Işıl'ın annesi Özlem Dinç ise yaşadıkları olayla ilgili "Sadece nefes alan bir insanı ölümle korkutamazsınız. Biz zaten toprak altındayız. Dünyada koruyamadığınızı hissettiğiniz yavrunuzun mezarını korumak istiyorsunuz. Tekrar hayata tutunmak için evet bir oğlum daha var ama ona tutunabilmem için de benim kızımın adaletine ihtiyacım var." diye konuştu.
TEK İSTEKLERİ VAR
Acılı ailenin tek isteği kendilerini tehdit eden kişilerin bulunması ve kızlarını hayattan koparan sürücünün ceza alması.