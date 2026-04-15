14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, geçtiğimiz yıl İstanbul Pendik'te karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. Talihsiz kızın acılı ailesi ise kızlarının ölümünün sonrası gelen tehdit mesajlarıyla bir defa daha yıkıldı. Baba Yunus Dinç, yatalak kayın validesinin bile telefonla rahatsız edildiğini belirterek "Bizi de öldürüp kızımızın yanına gömeceklerini, kızımızın kabristanını yakıp yıkacaklarını söylediler" dedi.

Geçtiğimiz yıl 18 Mayıs’ta Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde otomobil sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26), yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç’e çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen Işıl Öykü Dinç hayatını kaybetmişti.

Işıl Öykü Dinç

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınsa da serbest bırakıldı ve hakkında taksirle öldürme suçlamasıyla dava açıldı. Yargı süreci devam ederken bu defa Dinç ailesi tehdit mesajları almaya ve farklı numaralardan aranmaya başladı. Ailenin iddiasına göre o kişiler sürücünün tanıdıkları.

Yunus Dinç ve eşi Özlem Dinç

Işıl'ın babası Yunus Dinç, gelen tehdit mesajlarına ilişkin konuştu. Habertürk'te yer alan habere göre baba Dinç, yatalak kayın validesine bile gece saatlerinde tehdit telefonları ve mesajlar geldiğini belirterek küfürler edildiğini söyledi.

Işıl feci kazada hayatını kaybetmişti! Acılı ailesine gelen mesajlar ise korkunç

Yunus Dinç sözlerine şöyle devam etti:

"KIZIMIZIN KABRİSTANINI YAKIP YIKACAKLARINI SÖYLEDİLER"

"Bana eşime, ailelerimize küfürler, tehditler. Bizi de öldürüp kızımızın yanına gömeceklerini, kızımızın kabristanını yakıp yıkacaklarını belirten telefonda sesli bir görüşme yaptık. Her mesaj geldikçe, her telefon geldikçe savcılık, terörle mücadele ve karakola hepsini bildirimde bulunduk."

"KIZIMIN ADALETİNE İHTİYACIM VAR"

Işıl'ın annesi Özlem Dinç ise yaşadıkları olayla ilgili "Sadece nefes alan bir insanı ölümle korkutamazsınız. Biz zaten toprak altındayız. Dünyada koruyamadığınızı hissettiğiniz yavrunuzun mezarını korumak istiyorsunuz. Tekrar hayata tutunmak için evet bir oğlum daha var ama ona tutunabilmem için de benim kızımın adaletine ihtiyacım var." diye konuştu.

TEK İSTEKLERİ VAR

Acılı ailenin tek isteği kendilerini tehdit eden kişilerin bulunması ve kızlarını hayattan koparan sürücünün ceza alması.

