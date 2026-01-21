İstanbul Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın 3’üncü katında çıkan yangında binada mahsur kalan 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ise hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Orhangazi Mahallesi İlker Sokak üzerinde iddiaya göre, 5 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

12 KİŞİ KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan 12 vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

İstanbul'da 5 katlı binada yangın: 12 kişi kurtarıldı

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılırken, bazı vatandaşlar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası