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İstanbul'da gece yarısı üst üste patlama! Rögar kapağı 10 metre fırladı, İGDAŞ, İSKİ ve BEDAŞ ekipleri seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da gece yarısı üst üste patlama! Rögar kapağı 10 metre fırladı, İGDAŞ, İSKİ ve BEDAŞ ekipleri seferber oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bayrampaşa'da altyapı çalışması sırasında üst üste patlama yaşandı. Rögar kapağı 10 metre havaya fırlayarak yere düştü. Korku ve paniğe yol açan olay için İGDAŞ, İSKİ ve BEDAŞ ekipleri seferber oldu.

İstanbul Bayrampaşa'da altyapı çalışması yapılan sokakta akşam saatlerinde rögar kapağında patlama yaşandı.

RÖGAR KAPAĞI BOMBA GİBİ PATLADI

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak üzerinde meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce altyapı çalışmalarına başlanan sokak üzerindeki rögar kapağında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. İki kez üst üste patlama yaşanan kapak, yaklaşık 10 metre havaya fırlayarak düştü.

İstanbul'da gece yarısı üst üste patlama! Rögar kapağı 10 metre fırladı, İGDAŞ, İSKİ ve BEDAŞ ekipleri seferber oldu - 1. Resim

İGDAŞ, İSKİ VE BEDAŞ SEFERBER OLDU

Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ ekipleri sevk edildi. Sokak trafiğe kapatıldı. Konu ile ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 

İstanbul'da gece yarısı üst üste patlama! Rögar kapağı 10 metre fırladı, İGDAŞ, İSKİ ve BEDAŞ ekipleri seferber oldu - 2. Resim

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Konu ile ilgili konuşan Muratpaşa Mahalle Muhtarı Enver Keleş, "Mahallemizde saat 22.00 sıralarında Orhangazi Sokak'ta bir patlama meydana gelmiştir. Bu patlama rögar kapağının altında oluşmuş olup mahalle sakinlerimiz tarafından ilgili birimlere ihbarları yapılmıştır. Şu anda henüz sebebi belirlenememiştir. İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ ekipleri sahada çalışma gerçekleştirmektedir. Bu ölçümler sonrasında nedeni netleştikten sonra mutlak bir bilgi paylaşılacaktır. Şu anda sokakta trafik kontrol altına alınmış, giriş ve çıkışlar kapatılmıştır. Patlama sonrasında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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