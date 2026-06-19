İstanbul Çekmeköy'de boşanan eski çift, bir sitenin bahçesinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, kadın ve erkeğin olaydan hemen önce binada tartıştıkları tespit edildi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İstanbul Çekmeköy'de, boşandıkları öğrenilen bir kadın ve erkeğin cansız bedenleri sitenin bahçesinde bulundu.

OLAY YERİNDE CAN VERMİŞLER

Taşdelen Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, bir kadın ve erkeğin hareketiz yattığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen S.Ö. (36) ile Ş.A'nın (31) cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAYDAN ÖNCE BİNADA TARTIŞMIŞLAR

Polislerce yapılan çalışmalarda, boşandıkları belirlenen S.Ö. ile Ş.A. arasında olay öncesinde binada tartışma yaşandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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