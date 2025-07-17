İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay! 3 katlı binanın balkonu çöktü, vatandaşlar tahliye edildi

Depremle yüz yüze İstanbul'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Kağıthane'de 3 katlı binanın balkonu aniden çöktü. Beton parçaların yere düştüğü olayda mahalle sakinlerinin yaşadığı panik kameralara yansıdı.

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından mega kent alarm vermeye devam ediyor. 600 binden binanın acil bir şekilde dönüştürülmesi gerekirken, Kağıthane'de yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı. Çağlayan'da 3 katlı binanın balkonu çöktü. Bina tedbir amaçlı boşaltılırken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

3 KATLI BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ

Olay, sabah saat 10.45 sıralarında Çağlayan Mahallesi Levent Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu aniden çöktü. Balkondan kopan beton parçaları yere düşerken, olayda yaralanan olmadı.

TAHLİYE EDİLDİ, BİNA MÜHÜRLENDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın önünde şerit çekerek önlem aldı. Bina hem zabıta ekiplerinin incelemeleri için hem de tedbir amaçlı tahliye edildi. Yapılan kontrollerin ardından bina ekipler tarafından mühürlendi.

MAHALLE SAKİNİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Öte yandan balkonun çöktüğü anlar, çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntülerinde mahalle sakinlerinin yaşadığı panik anları da yer aldı.