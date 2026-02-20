İhlas Haber Ajansı
İzmir’de hastanede şiddet! Randevusuz hasta, doktora saldırdı
İzmir’de Selçuk Devlet Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Kahraman, görevi başındayken randevusuz muayene olmak isteyen bir kişi tarafından fiziksel saldırıya uğradı. Saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Özetle
İzmir Selçuk Devlet Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Kahraman, randevusuz muayene talebi reddedilen bir hasta tarafından saldırıya uğradı.
- Dr. Uğur Kahraman, İzmir Selçuk Devlet Hastanesi'nde gün içerisinde 72 hastayı muayene etmiştir.
- Randevusuz muayene talebinde bulunan bir kişi, ertesi güne planlanmasına rağmen Dr. Kahraman'a saldırmıştır.
- Saldırgan gözaltına alınmış ve hakkında adli işlemler devam etmektedir.
- Kaymakamlık, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemeyeceğini belirtmiş ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.
- Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de sosyal medya üzerinden olaya tepki göstermiştir.
İzmir Selçuk Devlet Hastanesi’nde gün içerisinde 72 hastayı muayene eden Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Kahraman, randevusuz muayene talebinde bulunan bir kişiyi ertesi gün için planlamasına rağmen saldırıya maruz kaldı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Saldırganın gözaltına alındığı ve hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
Kaymakamlık açıklamasında, her şartta sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulanarak, Dr. Uğur Kahraman’a ve tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dilekleri iletildi.
Öte yandan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda yaşanan olaya tepki gösterdi.
