İzmir’de Selçuk Devlet Hastanesi’nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Kahraman, görevi başındayken randevusuz muayene olmak isteyen bir kişi tarafından fiziksel saldırıya uğradı. Saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Selçuk Devlet Hastanesi’nde gün içerisinde 72 hastayı muayene eden Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Kahraman, randevusuz muayene talebinde bulunan bir kişiyi ertesi gün için planlamasına rağmen saldırıya maruz kaldı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırganın gözaltına alındığı ve hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaymakamlık açıklamasında, her şartta sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulanarak, Dr. Uğur Kahraman’a ve tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Öte yandan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda yaşanan olaya tepki gösterdi.

