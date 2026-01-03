İzmir’in Gaziemir ilçesinde 65 yaşındaki Naime Z., apartmanın kömürlüğünde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Talihsiz kadının katil zanlısı oğlu Emre Z. çıktı. Korkunç cinayet, Emre Z.'nin kıyafetinden otomobiline bulaşan kan lekesi ve 600 saatlik kamera kaydının titizlikle incelenmesi sonucu aydınlatıldı.

13 Aralık tarihinde Gaziemir ilçesi Atıfbey Mahallesi'nde yazlıklarından dönen Naime Z. (65) ile oğulları Emre Z. (42) ve Alican Z. (36) eve geldi. Bir süre sonra Emre Z. evden ayrılırken, anne Naime Z. deterjan almak için apartmanın bodrum katında bulunan kömürlüğe gitti. Annesi uzun süre yukarı çıkmayınca Alican Z., aşağı indiğinde Naime Z.’yi kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaşlı kadının çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

600 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Cinayetin aydınlatılması için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekipler kuruldu. Soruşturma kapsamında çevredeki 30 güvenlik kamerası ile 10 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasına ait toplam 600 saatlik görüntü incelendi. Olay günü apartmana girip çıkanların ifadelerine başvurulurken, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri şüphelilerin dijital materyallerini kontrol etti.

İzmirde tüyler ürperten olay! Yaşlı kadının katili oğlu çıktı

CİNAYETİ KAN LEKESİ ORTAYA ÇIKARDI

Kriminal incelemeler sonucunda, tutuklanan kardeşlerden Emre Z.’nin kıyafetinden otomobiline annesine ait kan lekesinin bulaştığı belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda cinayeti Emre Z.’nin işlediği, diğer kardeş Alican Z.’nin ise olayla bir bağlantısının bulunmadığı ortaya çıktı.

PARA İÇİN ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan araştırmada, katil zanlısı Emre Z.’nin yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle annesinden borç para talep ettiği, reddedilince çıkan tartışma sonrası cinayeti işlediği öğrenildi.

