Kastamonu’nun Cide ilçesinde denizin yaklaşık 10 dakika boyunca aniden kabarması, çökmesi ve ardından kötü koku yayılması vatandaşlarda paniğe neden oldu. Olayla ilgili Sahil Güvenlik ekipleri bölgede inceleme yaparken, uzman isimden açıklama geldi.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde balık tutan vatandaşlar, liman bölgesinde denizde yaşanan sıra dışı hareketlilik nedeniyle panik yaşadı.

İddiaya göre, karadan yaklaşık 15-25 metre açıkta deniz yüzeyinde aniden kabarma meydana geldi. Kısa süre içinde suyun yukarı doğru yükseldiği, ardından girdap benzeri hareketler oluştuğu ve bölgeden kötü koku yayıldığı belirtildi. Yaklaşık 10 dakika sürdüğü ifade edilen olay, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla da kaydedildi.

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İHBAR ÜZERİNE EKİPLER GELDİ

Durumu ihbar eden vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler liman çevresinde incelemelerde bulunarak olayla ilgili değerlendirme yaptı.

Olayı yaşayan vatandaşlar, denizde daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek büyük korku yaşadıklarını ifade etti. Görgü tanıkları, suyun aniden kabarıp tekrar çöktüğünü ve kötü bir koku yayıldığını söyledi.

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"BOMBA PATLAR GİBİ PATLADI"

Olay sırasında balık tuttuğunu dile getiren Fikret Gül, "Denizin üzeri bir anda kabardı, ardından kabarıklığı aşağıya doğru çekti. Ardından bir kez daha yukarıya doğru üfledi. Sonra bomba patlar gibi patladı. Saat 16.00 sıralarında bu olay oldu. Yaklaşık 10 dakika sürdü" dedi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını dile getiren Ahmet Yıldız ise, "Denizin üzeri önce kabardı. Ondan sonra kabarıklığı içine çekti, tekrar yukarıya doğru verdi. Pislik gibiydi, kötü kokuyordu. Ben kaç yıldır gelirim ama böyle bir durum ile hiç karşılaşmamıştım, ilk defa görüyorum" diye konuştu.

İbrahim Yiğit isimli vatandaş ise, "Saat 19.00 sıralarında limanın yaklaşık 25 metre ilerisinde denizin altında bizim tahminimiz sıkışan pislik fışkırdı. Çok da büyüktü, bunun yetkililer tarafından araştırılmasını istiyoruz. Çünkü burada herkes denize giriyor. Normal bir olay gibi gelmedi" dedi.

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"YILDA BİR YA DA İKİ YILDA BİR OLUR"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cide Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Kazım Yılmaz, bunun doğal bir olay olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bu olay arada sırada olur. Bir yılda bir ya da iki yılda bir olur. Genellikle yaz aylarında olur. Çaydan gelen pislik, limanda birikiyor. Anafor ve gaz oluşuyor. Bu gaz sıkışıp patladığında ada gibi denizin üzerine çıkıyor. Yağışlı havalarla dağdan gelen ya da çaya bırakılan pisliklerden kaynaklanıyor. Aslında herhangi bir şekilde kötü bir durum değil. Bu normalde ara sıra yaşanan bir doğa olayı. Denizin dibinde gaz sıkışıyor, sıkışan bu gaz patlıyor" ifadelerini kullandı.

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