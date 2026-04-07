Mersin'in Tarsus ilçesinde, "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi" adı altında ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren kaçak bir huzurevi operasyonla kapatıldı. Ekiplerin baskınında binada kalan 12 yaşlı, koruma altına alınarak sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 10 gündür yaşlı kabul ettiği belirlenen bina mühürlenirken, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesine bağlı Anıt Mahallesi 0326. Sokak'ta "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi" adıyla faaliyet gösteren bir kurumun kaçak huzurevi hizmeti verdiği ihbarını aldı.

Binaya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, polis, zabıta ve sağlık ekipleri, odalarda 12 yaşlının kaldığını tespit etti. Ekipler, binanın gerekli resmi izinler olmadan huzurevi hizmeti sunduğunu belirledi. Yaklaşık 10 gün önce kuruma yaşlıların kabul edildiği ve işletmenin son 3 gündür de aktif olarak hizmet verdiği tespit edildi.

Kaçak huzurevi mühürlendi: 12 yaşlı koruma altına alındı

BİNA MÜHÜRLENDİ, 12 YAŞLI KORUMA ALTINA ALINDI

Yapılan denetimlerin ardından ruhsatsız faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle bina mühürlenerek, kurumda kalan 12 yaşlı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundukları yerden alınarak ambulanslarla ilk olarak hastanelere sevk edildi. Hastanelerde gerekli kontrolleri yapılacak olan yaşlıların uygun bakım ve barınma hizmeti sunan farklı kuruluşlara sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü belirtildi.

