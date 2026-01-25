Hakkari’de feci bir kaza meydana geldi. Mahallede kızakla kayan 11 yaşındaki çocuk, seyir halindeki otobüsün altına girerek hayatını kaybetti. Belediye tarafından yapılan açıklamada, otobüsün virajı dönerken hızının 8 kilometreye kadar düştüğü belirtildi.

Hakkari’nin Keklikpınar Mahallesi’nde meydana gelen bir kaza, yürekleri dağladı. Arkadaşlarıyla birlikte mahallede kızakla kayan 11 yaşındaki çocuk, seyir halindeki belediye otobüsünün altına girdi.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Küçük çocuk, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kahreden ölüm! Kızakla kayan çocuk otobüsün altında kaldı

VİRAJI DÖNERKEN 8 KİLOMETREYMİŞ

Kazanın ardından olay yerinde inceleme başlatırken, yapılan açıklamada otobüsün yokuş yukarı çıktığı sırada hızının yaklaşık 13 kilometre, virajı dönerken ise 8 kilometreye kadar düştüğü söylendi.

Yetkililer, aracın düşük hızda olması nedeniyle kısa sürede durabildiğini, ancak çocuğun kayarak otobüsün altına girdiğini açıkladı.

“ARACIMIZ DÜŞÜK HIZDA SEYREDİYOR”

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Çok üzücü bir durum. Görüntülerde de görüldüğü üzere aracımız düşük hızda seyrediyor. Çocuğumuzun kayarak otobüsün altına girmesi sonucu elim bir kaza yaşandı. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine sabır diliyoruz.

