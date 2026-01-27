Karabük'te kontrolden çıkıp şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Karabük'te merkeze bağlı Kapullu Mahallesi'nden 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi yönüne giden U.K. idaresindeki 78 ABK 479 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki M.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

