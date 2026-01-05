Konya'da İzzet Ö., tartıştığı karısı Nurhan Ö.'yü bıçaklayarak öldürdükten sonra tutuklandı. Yargılanmasına başlanan katil zanlısı koca, duruşmada "Çok pişmanım, keşke ben ölseydim. Ne yapsam telafisi olmuyor artık" dedi.

25 Mayıs 2025 Pazar günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak'ta bulunan bir sitede 43 yaşındaki İzzet Ö. ile 3 çocuğunun annesi Nurhan Ö. (42) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrası İzzet Ö., karısını bıçakladı. Katil zanlısı kocanın "Eşimi bıçakladım" ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda Nurhan Ö. hayatını kaybederken, karısının başında bekleyen İzzet Ö. gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından karısını öldüren sanık İzzet Ö.'nün yargılanmasına başlandı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İzzet Ö. ile olayda hayatını kaybeden Nurhan Ö.'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Davada söz verilen sanık İzzet Ö., maddi zorluklar yaşadıkları için arada eşi Nurhan Ö. ile kavga ettiklerini anlattı. İzzet Ö. mahkemede şunları söyledi:

"İstanbul'dan Konya'ya taşındıktan sonra geçimsizliklerimiz burada da devam etti. Olay günü eve kimlerin gelip gittiğini öğrenmek istediğim için kamera taktıracağımı söylemem üzerine eşim bana abisinin geldiğini söyledi. Ben bu duruma karşı çıktım ve tekrar kavga başladı. Aramızda fazla küfürleşmeler oldu. Eşimin bu sırada telefonuna ses kaydı almaya başladığını görünce telefonu aldım ve mutfaktan aldığım bıçakla telefona zarar verdim. Eşim bana vurmaya başladı. Elimde bıçakla eşimle kavga etmeye devam edince 'polis çağırın' diye bağırıyordu. Bir an her şey bitsin diye eşimi bıçakladım. Sonra durumu 112'yi arayıp bildirdim. Olay nedeniyle çok pişmanım, keşke ben ölseydim, ne yapsam telafisi olmuyor"

Olayda hayatını kaybeden Nurhan Ö.'nün abisi Kazım Çamurcu ise "Kız kardeşimle telefonda görüntülü konuşurken, elinde ve yüzünde darp izlerinin olduğunu görüyordum. Çocuklar benim evimde kalıyor. Onlar da babasının, annesini darbettiğini söyledi. Kardeşimi öldüren kişiden şikayetçiyiz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

