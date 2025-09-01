Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kars'ta zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kars'ta zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kars&#039;ta zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sırataşlar Köyü Yukarı Sırataşlar mevkisinde Recep Güneş'in kullandığı 35 BUH 336 plakalı otomobil, Adem Turgut idaresindeki 36 ABJ 971 plakalı otomobille çarpıştı. Ardından aynı yönden gelen Ömer Güneş yönetimindeki 25 ACT 371 plakalı hafif ticari araç ise kaza yapan araçlara çarptı.

Kars'ta zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var - 1. Resim

7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleriyle 35 BUH 336 plakalı otomobilin içerisinde yolcu olan Yasemen, İsmail Hakkı, Haniye ve Ahmet Güneş çeşitli yerlerinden yaralandı. Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Akın Gürlek’in evinin önünde 2 motosikletli şüpheli gözaltını alındı! 'Başsavcı evde mi' diye sordular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de gözaltındayken fenalaşmıştı! Türk taksici Musa Çetin hayatını kaybetti - 3. SayfaABD'de gözaltındayken fenalaşmıştı! Türk taksiciden acı haberTuristlerle esnaf birbirine girdi! Sopalar ve yumruklar havada uçuştu - 3. SayfaTuristlerle esnaf birbirine girdi! O anlar kameradaHilal Özdemir'in acılı ailesi konuştu: Korkudan söylemedi - 3. SayfaAcılı aile gözyaşlarıyla anlattı! "Korkudan söylemedi"Cinayetin düğümü Müge Anlı'da çözülmüştü: Gökhan Atakan'ın katil zanlısı Dr. Erdal Bektaş feci halde bulundu - 3. SayfaGökhan Atakan'ın katili feci halde bulunduBaşakşehir'de korku dolu anlar! Ezilmekten son saniyede kurtuldu - 3. SayfaBaşakşehir'de korku dolu anlar! Ezilmekten böyle kurtulduYeni doğan bebeğini çöpe atıp alışverişe gitmişti: Cani annenin ilk sözleri ortaya çıktı - 3. SayfaCani annenin ilk sözleri ortaya çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...