Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde T.T. idaresindeki otomobil, Mancınık köyü mevkisinde karşı yönden gelen İ.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden T.T'nin yanındaki babası Mahir T. (71) olay yerinde hayatını kaybetti, T.T. ile diğer aracın sürücüsü ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

