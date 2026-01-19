İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de dehşet anı! Sokak köpeği kız çocuğuna saldırdı
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan bir kız çocuğu bacağından yaralandı. Olay sonrası çocuğun yakınları duruma tepki gösterirken, sorumlu tutulan zabıta amiri hakkında soruşturma başlatıldı.
Kayseri’nin Tomarza ilçesi Yeni Mahalle’de, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan bir kız çocuğu bacağından yaralandı. Yaralı çocuk, ailesi tarafından Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi edilen çocuk, kısa süreli müdahalenin ardından taburcu edildi.
YAKINLARINDAN BÜYÜK TEPKİ
Olayın ardından çocuğun yakınları, başıboş köpeklerin barınaklarda toplanarak kontrol altında tutulmasını talep etti. Öte yandan, saldırı olayıyla ilgili sorumlu tutulduğu belirtilen zabıta amiri hakkında resmi soruşturma başlatıldığı bildirildi.
