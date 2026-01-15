Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne ile açılan amatör balıkçI'nın oltasına camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçı kısa süreli şaşkınlığının ardından balığı yeniden denize bıraktı.

Bodrum'un Ortakent açıklarında teknesiyle avlanan amatör balıkçı Deniz Akgül'ün denize attığı olta, beklenmedik bir şekilde ağırlaştı. Oltayı teknesine çeken Akgül, karşısında camgöz cinsi bir köpek balığı olduğunu fark etti.

TEKRAR DENİZE BIRAKTI

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Akgül, dikkatli bir çalışmayla köpek balığını oltadan kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, camgöz köpek balığı doğal yaşam alanı olan denize yeniden salındı.

Yaşanan olay, Bodrum açıklarında deniz canlılarının çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

