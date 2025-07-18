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Kazaya karışan eski validen acı haber! 2 gündür yoğun bakımdaydı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafik Kazası, Bitlis, Vefat, Sivas, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis'in eski valisi Erol Karaömeroğlu, Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. 2 günlük yoğun bakım sonrası Karaömeroğlu'dan acı haber geldi.

Bitlis'in eski valisi Erol Karaömeroğlu, 16 Temmuz gecesi Sivas'ın Kangal ilçesinde trafik kazasına karışmıştı.

Ailesi ile seyahat ederken Sivas'ta trafik kazası geçirerek ağır yaralanan Bitlis eski Valisi Karaömeroğlu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kazaya karışan eski validen acı haber! 2 gündür yoğun bakımdaydı... - 1. Resim

ESKİ VALİ KARAMÖMEROĞLU'NDAN ACI HABER

Kaza sonrası Kangal Devlet Hastanesi'nden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Acil Servisine sevk edilen Karaömeroğlu, yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Tedavi altına alınan Karaömeroğlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sivas Valiliğince yapılan açıklamada, "16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında, ilimiz Kangal ilçesi Halep Köprüsü mevkiinde trafik kazası geçiren ve tedavisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam eden Vali-Mülkiye Başmüfettişi Sayın Erol Karaömeroğlu vefat etmiştir. Vefat eden Vali-Mülkiye Başmüfettişi Sayın Erol Karaömeroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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