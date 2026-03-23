Çorum’da R.Y. isimli genç, kendisi için düzenlenen asker eğlencesi sırasında tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde üzerinde vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan R.Y. için asker eğlencesi düzenlendi.

BACAĞINDAN VURULDU

Eğlence sırasında R.Y., kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Yaralı genç arkadaşlarının yardımıyla ilk olarak Hasan Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, çok sayıda boş ve dolu tabanca kovanları tespit etti.

Polis ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

