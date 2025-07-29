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Klima 4 katlı binada felakete yol açtı! Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Klima 4 katlı binada felakete yol açtı! Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da 4 katlı binada klima yüzünden yangın çıktı. Yangında 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı, 3 kişi ise dumandan etkilendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında evde bulunan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

4 KATLI BİNAYI YANGIN

Yangın, Yeni Mahalle 4099. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Ali Tülüce ve ailesinin yaşadığı evde çıkan yangında dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Klima 4 katlı binada felakete yol açtı! Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - 1. Resim

Evde bulunan Ali Tülüce, eşi ve çocuğu ile yan dairede oturan bir kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, yangının söndürülmesinin ardından inceleme başlatıldı.

Klima 4 katlı binada felakete yol açtı! Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - 2. Resim

ALEVLER KLİMADAN DOLAYI ÇIKTI

Ev sahibi ve aynı zamanda Yeni Mahalle muhtarı olan Veli Karasu, "Evde kiracı kalıyordu. Ali Bey o esnada yatıyormuş. Yangının klimadan dolayı çıktığı söylendi. Biz de kendi ailemle kardeşimin ailesi hep birlikte dışarı çıktık. Hepimiz iyiyiz çok şükür. Yangın esnasında panik yaşandı. İtfaiye ekipleri sağolsun başarıyla yangını söndürdüler, mahsur kalanları kurtardılar. Çok şükür hepsinin sağlık durumu iyi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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