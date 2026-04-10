İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir otelde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin teras katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, teras ve çatının tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sevk edilen ekiplerin yardımıyla otelde konaklayan müşteriler ve personel tahliye edildi.

Otelin üst katlarında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni sepetiyle kurtarıldı. Daha sonra 2 kişi, ambulansta tedavi edildi.

Ekipler, çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye personelinin yardımıyla yangına müdahale etti.

Yangın, bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

