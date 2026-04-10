Küçükçekmece'de otel yangını!
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir otelde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Özetle DinleKüçükçekmece'de otel yangını!
Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki 5 katlı bir otelin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
- Yangın, otelin teras katında başladı ve kısa sürede büyüyerek teras ile çatıyı sardı.
- Otelde konaklayan müşteriler ve personel tahliye edildi.
- Dumandan etkilenen 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarılarak ambulansta tedavi edildi.
- Yangına çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye personeliyle müdahale edildi.
- Yangın, bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin teras katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, teras ve çatının tamamını sardı.
İhbar üzerine belirtilen adrese sevk edilen ekiplerin yardımıyla otelde konaklayan müşteriler ve personel tahliye edildi.
2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Otelin üst katlarında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni sepetiyle kurtarıldı. Daha sonra 2 kişi, ambulansta tedavi edildi.
Ekipler, çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye personelinin yardımıyla yangına müdahale etti.
Yangın, bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
