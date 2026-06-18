Kulağındaki ağrı ve işitme kaybı nedeniyle doktora başvuran 41 yaşındaki Ali Demir'in kulağında ölü bir 'Japon böceği' olduğu tespit edildi. Böcek başarılı bir operasyonla çıkarılırken, uzmanlar bu tarz vakaların yaz aylarında arttığını belirterek uyardı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçilikle uğraşan 41 yaşındaki Ali Demir, son günlerde kulağındaki ağrının artması ve aynı zaman işitme kaybı yaşamaya başlaması üzerine Salihli'deki özel bir hastaneye gitti.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz tarafından yapılan muayenede, hastanın sol kulağında ölü bir Japon böceği bulunduğu tespit edildi.

"GÜN GEÇTİKÇE AĞRI HİSSETMEYE BAŞLADIM"

Böcek başarılı bir operasyonla çıkarılırken, Ali Demir yaşadığı ilginç olayı anlattı. Bağda çalıştığı sırada kulağına bir şey kaçtığını düşündüğünü belirten Demir, "Gün geçtikçe kulağımda işitme kaybı ve ağrı hissetmeye başladım. Meğerse kulağımdaki rahatsızlığın nedeni Japon böceğiymiş" dedi.

Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz ise özellikle yaz aylarında kulak içerisine böcek kaçması gibi vakalarla sık karşılaştıklarını belirterek, benzer durumlarda vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini ifade etti.

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