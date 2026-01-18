Anadolu Ajansı • İstanbul
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 7 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda cipin bariyerlere çarpması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisi Ankara istikametinde seyreden bir cip, bariyerlere çarparak refüje girdi.
Kazada araçtaki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin sağ koltuğunda sıkışan yaralıyı kurtarmak amacıyla kapıyı kesti.
Araçtan çıkarılan yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
