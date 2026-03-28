Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada korku dolu anlar yaşandı. Arabalardan biri alev alarak kullanılamaz hale gelirken yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İstanbul–Edirne yolu üzerindeki Kırıkköy Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 NC 555, 39 NM 248, 39 AAL 564 ve 59 PS 850 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme kazada çarpışmanın etkisiyle 59 NC 555 plakalı otomobil alev aldı.

Lüleburgaz'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Lüleburgaz'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, yaralılar var

Yangın sonucu 59 NC 555 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi.



Lüleburgaz'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, yaralılar var

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.



Lüleburgaz'da zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi, yaralılar var

Öte yandan kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak durduruldu. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası