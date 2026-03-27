İstanbul'da 4 cezaevi aracı kaza yaptı! Yaralılar var
İstanbul Başakşehir'de 4 cezaevi sevk aracının karıştığı kazada 6 jandarma personeli yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul Başakşehir'de 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralıların olduğu belirtildi.
TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli/Mahmutbey mevkisinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
6 JANDARMA PERSONELİ YARALANDI
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 6 jandarma personeline sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale ediliyor.
