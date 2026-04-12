Mersin’de eski erkek arkadaşı, 19 yaşındaki Nurşen’e dehşeti yaşattı. Genç kızı şarj kablosu ile boğmaya çalışan saldırgan daha sonra 10 bıçak darbesi ile yaraladı. Hastanede tedavi olan genç kız hayati tehlikeyi atlatırken, saldırganın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayın detayları kan dondurdu. İddiaya göre, 19 yaşındaki Nurşen Ü. kısa süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı ile 4 Mart’ta buluştu. Ev bakmasına yardımcı olma bahanesiyle genç kızla buluşan S.Y. dehşeti yaşattı.

HEM BOĞDU HEM BIÇAKLADI

Ara sokaktan yürürken S.Y., beyaz bir telefon şarj kablosuyla Nurşen Ü.’yü arkadan boğmaya çalıştı. Genç kız kendini kurtarmaya çalışırken, S.Y. bu kez de genç kısa bıçakla saldırdı.

Mersin’de korkunç olay! Eski kız arkadaşını şarj kablosu ile boğup sonra bıçakladı

10 BIÇAK DARBESİ

Karın bölgesinden, göbek deliğinden, sol bileğinden, sağ kasığından ve sırtından toplamda 10 bıçak darbesi alan genç kız yere yığıldı. S.Y. dehşeti yaşattığı Nurşen Ü.’nün telefonunu da gasp etmeye çalıştı. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı.

Vücudunda 10 ayrı yaralanma oluşan kadın, hastaneye kaldırıldı. Genç kız 5 günlük tedavi sonrasında enfeksiyon riski nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Yaklaşık bir hafta süren yoğun tedavi sürecini tamamlayan Nurşen Ü. hayati tehlikeyi atlattı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde ifade veren Nurşen Ü. kendisine saldıran eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu. Genç kız “S.Y. hakkında davacı ve şikayetçiyim" dedi. Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

