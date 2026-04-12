Mersin’de korkunç olay! Eski kız arkadaşını şarj kablosu ile boğup sonra bıçakladı
Mersin’de eski erkek arkadaşı, 19 yaşındaki Nurşen’e dehşeti yaşattı. Genç kızı şarj kablosu ile boğmaya çalışan saldırgan daha sonra 10 bıçak darbesi ile yaraladı. Hastanede tedavi olan genç kız hayati tehlikeyi atlatırken, saldırganın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
- 19 yaşındaki Nurşen Ü., eski erkek arkadaşı S.Y. ile buluştu.
- S.Y., Nurşen Ü.'yü telefon şarj kablosuyla boğmaya çalıştı ve ardından 10 bıçak darbesi vurdu.
- Saldırı sonrası Nurşen Ü. gasp edilmeye çalışıldı.
- Nurşen Ü., tedavi sonrası hayati tehlikeyi atlattı ve eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu.
- Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen olayın detayları kan dondurdu. İddiaya göre, 19 yaşındaki Nurşen Ü. kısa süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı ile 4 Mart’ta buluştu. Ev bakmasına yardımcı olma bahanesiyle genç kızla buluşan S.Y. dehşeti yaşattı.
HEM BOĞDU HEM BIÇAKLADI
Ara sokaktan yürürken S.Y., beyaz bir telefon şarj kablosuyla Nurşen Ü.’yü arkadan boğmaya çalıştı. Genç kız kendini kurtarmaya çalışırken, S.Y. bu kez de genç kısa bıçakla saldırdı.
10 BIÇAK DARBESİ
Karın bölgesinden, göbek deliğinden, sol bileğinden, sağ kasığından ve sırtından toplamda 10 bıçak darbesi alan genç kız yere yığıldı. S.Y. dehşeti yaşattığı Nurşen Ü.’nün telefonunu da gasp etmeye çalıştı. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı.
Vücudunda 10 ayrı yaralanma oluşan kadın, hastaneye kaldırıldı. Genç kız 5 günlük tedavi sonrasında enfeksiyon riski nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI
Yaklaşık bir hafta süren yoğun tedavi sürecini tamamlayan Nurşen Ü. hayati tehlikeyi atlattı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde ifade veren Nurşen Ü. kendisine saldıran eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu. Genç kız “S.Y. hakkında davacı ve şikayetçiyim" dedi. Şüphelinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.