Muğla Seydikemer’de Eşen Çayı’nda balık tutarken dengesini kaybedip suya düşen imam Yusuf Özde, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen imamın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Seydikemer ilçesine bağlı Atlıdere Mahallesi’ndeki Eşen Çayı kenarında akşam saatlerinde meydana geldi.

OLTASINI KURTARMAK İSTEDİ CANINDAN OLDU

Çay kenarında balık tutan Yusuf Özde, oltasını kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip suya düşüp akıntıya kapıldı. Adamın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Özde, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GERİDE İKİ EVLAT BIRAKTI

Evli ve iki çocuk babası olan Özde’nin imam olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

