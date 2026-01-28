Dengesini kaybedip bodruma düştü, 2 metrelik suda boğuldu
Adana’nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde, kullanılmayan bir binada korkunç bir kaza yaşandı.
Arkadaşıyla birlikte binaya giren Muhammet Yusuf Kalkan, ikinci katta dengesini kaybederek bodrum kata düştü. Düştüğü alanın sağanak yağışlar nedeniyle yaklaşık 2 metre derinliğinde suyla dolu olduğu öğrenildi.
Arkadaşlarının durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve sualtı grup amirliği ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Sualtı polisleri, bodrum kattaki su birikintisinde yaptıkları titiz çalışmanın ardından Kalkan’ın cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekipleri detaylı araştırmalarını tamamladıktan sonra, genç adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.