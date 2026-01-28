ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. Başkan Trump’ın ardından konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın menzili içinde 40 bin Amerikan askerinin bulunduğunu vurgularken, Tahran cephesinden “Her türlü saldırıya anında ve güçlü karşılık veririz” mesajı geldi.

ABD ile İran arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamalarının ardından bu kez ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Rubio, ABD’nin bölgedeki askeri varlığına işaret ederek, İran’ın menzili içerisinde yaklaşık 40 bin Amerikan askerinin bulunduğunu söyledi.

Rubio, açıklamasında Başkan Trump’ın önceliğinin savunma olduğunu vurgulayarak, Washington’un bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. ABD’li Bakan, İran kaynaklı olası tehditlere karşı tüm senaryoların masada olduğunu ifade etti.

İRAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

ABD cephesinden gelen bu açıklamalara İran’dan sert cevap geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin askeri kapasitesine dikkat çekerek, “Cesur silahlı kuvvetlerimiz, topraklarımıza, hava sahamıza ve denizlerimize yönelik herhangi bir saldırıya anında ve güçlü bir şekilde karşılık vermek için elleri tetikte beklemektedir” dedi.

