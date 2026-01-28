Türkiye’de konut satışları geçen yıl %14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 adet oldu. Bazı illerde satışlardaki artış Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşirken, bazı illerde de %20 barajını aştı. İstanbul %17 satış artışı ile yatırımcının en çok ilgi gösterdiği ilk 10 listesinde yer alırken, Ordu %26 ile en yüksek artış oranına ulaştı. İşte 2025’te konut yatırımcısının 10 rotası...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de konut satışları geçen yıl 1 milyon 688 bin 910 adet olarak gerçekleşti ve rekor seviyeye ulaştı. Yüksek faiz ortamının devam etmesine rağmen, konut fiyatlarında reel düşüş ve altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yatırımcıyı gayrimenkule de yönlendirdi.

2025’te toplam satışlar yıllık bazda %14,3 artarken, iller bazında daha farklı bir tablo ortaya çıktı. Bazı illerde artış oranının %20’nin de üzerinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altından rekor üstüne rekor! İşte dünyaca ünlü 6 bankanın 2026 tahminleri

SATIŞLARIN EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL

Geçen yıl il bazında konut satış adetlerinin yanı sıra 2024’e göre yükseliş oranları da dikkate alındığında, satışların en çok arttığı ilk 10 şehir şöyle sıralandı:

1-İstanbul: 280 bin 262 adet (%17)

2-İzmir: 96 bin 998 adet (%21)

3-Mersin: 57 bin 821 adet (%23)

4-Tekirdağ: 42 bin 152 adet (%22)

5-Kocaeli: 41 bin 496 adet (%19)

6-Samsun: 33 bin 665 adet (%22)

7-Sakarya: 27 bin 307 adet (%17)

8-Eskişehir: 27 bin 212 adet (%21)

9-Mardin: 14 bin 596 adet (%20)

10-Ordu: 13 bin 63 adet (%26)

Konut yatırımcısının 10 rotası! Satışlar en çok bu illerde arttı

İSTANBUL FAKTÖRÜ

Konut satışlarından aslan payını alan İstanbul’da geçen yıl 280 binin üzerinde tapu el değiştirdi. Mega kentte geçen yıl, 2024’e kıyasla fazladan 41 bin 49 adet konut satışı gerçekleşti. %17 artış ile Türkiye ortalamasını aşan İstanbul, yatırımcının ilk tercihleri arasında yer aldı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Emeklilere 1 maaş bayram ikramiyesi! Canlı yayında çok konuşulacak kulis bilgisi

TEKİRDAĞ VE KOCAELİ

Geçen yıl konut satışlarında İstanbul’un komşu illeri Tekirdağ’da %22 ve Kocaeli’de de %19 artış gözlemlendi. Mega kentin doğu ve batısında devamı gibi konumlanan iki şehir, konut yatırımcısının da ilgi alanında olmaya devam etti.

Konut yatırımcısının 10 rotası! Satışlar en çok bu illerde arttı

İZMİR VE MERSİN

3 büyükşehir arasında yer alan İzmir’de de geçen yıl satışlar yüzde 21 oranında yükseliş gösterdi. “Ege’nin İncisi”nde satışlar, 2024’e göre 16 bin 600 adet arttı ve 100 bin barajına oldukça yaklaştı.

Güneyde ise Mersin, %23 ile satış oranı en çok yükselen iller arasında yer aldı ve toplam satışlarda 50 bin adet barajını aştı.

SAMSUN VE ESKİŞEHİR

Öğrenci şehri olarak da öne çıkan Samsun ve Eskişehir’de satış oranı, geçen yıl %20 barajını aştı.

Sakarya da İstanbul’a yakın olma ve Marmara Bölgesinde yer alma avantajı ile yatırımcıların talep gösterdiği iller arasında konumlandı.

Konut yatırımcısının 10 rotası! Satışlar en çok bu illerde arttı

MARDİN VE ORDU

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin, satışlarda %20 oranında artış performansı ile 2025’te öne çıkan iller arasında kendini gösterdi.

Doğu Karadeniz’de ise Ordu, %26 satış artışına imza attı. Böylece Ordu, satışlarını oransal olarak en çok yükselten il oldu.

Konut yatırımcısının 10 rotası! Satışlar en çok bu illerde arttı

ANKARA VE KAHRAMANMARAŞ

Geçen yıl Kahramanmaraş’ta da satışlar %19 artarak 13 bin 903 adede yükseldi. Deprem sonrası yeniden yapılanma süreci, bu ildeki artışın ana belirleyicisi oldu.

Başkent Ankara ise geçen yıl 152 bin 534 adet satışla Türkiye ikincisi olmasına rağmen, artış oranı %14’te sınırlı kaldı. Ankara, bu artış oranı ile ilk 10 il arasına giremedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası