İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları sonrası sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Siber suçlarla mücadele ekiplerince tespit edilen ve 13’ü çocuk olan şüpheliler, halk arasında korku, panik ve düşmanlığa tahrik suçlarından soruşturuluyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "okullarda saldırı" içerikli paylaşımlarda bulunulan sosyal medya hesapları hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince araştırma raporlarının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, raporlarda adı geçen 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında "halk arasında korku ve paniğe neden olmak amacıyla tehdit" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerden 20'sinin İstanbul dışında olduğu kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Ölüm okulundaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler

KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA'DAKİ OKUL SALDIRILARI

14 Nisan'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, eski bir öğrencinin okula pompalı tüfekle gelerek rastgele ateş açması sonucu aralarında polis, öğretmen ve öğrencilerin olduğu 16 kişi yaralanmıştı. Saldırgan ise tüfekle intihar ederek ölmüştü.

15 Nisan'da ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, okula babasının silahlarıyla gelerek katliam yapmıştı. Olayda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırgan öğrenci ise öldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası