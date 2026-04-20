K.Maraş katili Aras Mersinli’nin çantasını her gün arayan okul yönetiminin faciadan 1 ay önce baskıyla görevden alındığı öne sürülmüştü. Oysa atamanın sebebi not usulsüzlüğü ve norm fazlası kadro çıktı.

Mahmut ÖZAY - Kahramanmaraş’ta infial oluşturan okul saldırısının ardından, okul yönetiminin saldırıdan aylar önce değişmiş olması siyasetin gündemine oturdu. İYİ Parti’nin "Liyakatli kadrolar neden tasfiye edildi?" sorularıyla gündeme getirdiği olayın perde arkasında, öğrenci notlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen bir soruşturma olduğu ortaya çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Okul saldırısı sonrası Bakanlık düğmeye bastı! Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

ÖĞRENCİ NOTLARINDA USULSÜZLÜK

Edinilen bilgilere göre, okul yönetimine yönelik görevden alma süreci bir soruşturma kapsamında yürütüldü. İddialara göre, okul müdürü ve iki müdür yardımcısı hakkında, öğrenci notlarında usulsüzlük yapıldığı yönünde şikâyetler alındı. Özellikle yöneticilerin, aynı okulda okuyan kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını usulsüz şekilde yükselttikleri öne sürüldü. Öğretmenlerin şikâyeti üzerine başlatılan incelemede müfettişler tarafından bir ön rapor hazırlandı.

Ölüm okulundaki tayin gerçeği! Kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını yükseltmişler

YÖNETİCİLİK GÖREVLERİNE SON VERİLMİŞ

Hazırlanan rapor doğrultusunda, okul müdürü ve iki müdür yardımcısının yöneticilik görevlerine son verildi. Bu isimlerin öğretmen olarak farklı okullara atamaları yapıldı. Ayrıca, söz konusu iddialar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ve adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

NORM FAZLASI KADRO

Okulda görev yapan iki öğretmenin başka okullara atanmasının ise “norm fazlası” uygulaması kapsamında olduğu belirtildi. Yetkililer, bu işlemin Türkiye genelinde uygulanan rutin bir prosedür olduğunu vurguladı. Öte yandan, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un da görevinden ayrıldığı bildirildi. Eğitim camiasında, önümüzdeki süreçte benzer görevden almaların devam edebileceği konuşuluyor.





