Tekirdağ'da bir kişi tartıştığı komşusunu 7 yerinden bıçakladı. Yaşlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Korkunç olay Çorlu ilçesinde yaşandı. S.T. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu aynı apartmanda oturduğu komşusu yaşlı kadına bıçakla saldırdı.

Olay yeri Çorlu: Yaşlı komşusunu defalarca bıçakladı!

7 yerinden bıçaklanan kadın yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan S.T., Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

