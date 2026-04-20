Diyarbakır’da toplu taşıma aracında içinde çok sayıda altın bulunan çantasını unutan vatandaş, belediye ekiplerinin titiz çalışmasıyla altınlarına yeniden kavuştu. Şoförün dikkati ve belediyenin kurumsal hassasiyeti sayesinde, kayıp altınlar tek bir eksik olmadan sahibine teslim edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ulaşım hatlarında herkese örnek olması gereken bir olay yaşandı. Şehir içi ulaşımı sağlayan belediye otobüsünde seyahat eden bir yolcu, içinde yüklü miktarda ziynet eşyası bulunan çantasını araçta unutarak indi. Durumu fark eden otobüs şoförü, içinde adeta bir servet yatan çantayı muhafaza altına alarak yetkililere haber verdi.

ŞOFÖR BULDU, BELEDİYE TESLİM ETTİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki otobüste unutulan çanta, şoför tarafından vakit kaybetmeden Zümrütkent Amirliği’ne teslim edildi. Çantasını kaybettiğini anlayan vatandaşın başvurusu üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güvenlik prosedürlerini işleterek eşyaların aidiyetini doğruladı.

Otobüste unutulan çantadan servet çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

ÇANTANIN İÇİNDEN SERVET ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, çantanın içerisinde piyasa değeri oldukça yüksek olan 12 adet bilezik, 4 adet Cumhuriyet altını, 1 adet çeyrek altın, 3 adet gram altın, 1 adet altın zincir, 2 adet çocuk küpesi ve 1 adet ipli çeyrekli bileklik olduğu tespit edildi.

TUTANAKLA MUTLU SON

Bilgilerin teyit edilmesinin ardından, kayıp ziynet eşyaları hazırlanan resmi tutanakla birlikte sahibine eksiksiz şekilde iade edildi. Çantasına kavuşan vatandaş, gösterilen hassasiyet ve dürüstlükten dolayı belediye personeline teşekkürlerini iletti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, toplu taşıma araçlarında unutulan tüm eşyaların kayıt altına alındığını ve iletişim bilgilerine ulaşılan vatandaşlara eşyalarının süratle ulaştırıldığını hatırlattı. Kayıp eşyası olan vatandaşların, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın belirlediği noktalara başvurarak sorgulama yapabileceği belirtildi.

