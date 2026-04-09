Gaziantep’te bir yıl önce parkta silahla öldürülen Fatma Köklü davasında, sanık eski eş üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Savcı, mütalaasında sanığın “kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktulün aile ve avukatları ile sanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Yeter, önceki savunmalarını tekrar ederek tahliyesini talep etti.

Fatma Köklü

SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Savcı mütalaasında, sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sanık ve avukatı, savunma hazırlamak için ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Yeter'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl 20 Ocak öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Celal Doğan Parkı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, Mehmet Yeter, eski eşi Fatma Köklü (39) görüşmek için parkta buluştu. Çıkan tartışmada Mehmet Yeter, yanındaki tabanca ile Fatma Köklü'nün kafasına ateş etti. Hastaneye kaldırılan Köklü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

