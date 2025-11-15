Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polisi aracının park halindeki tıra çarpması sonucu bir polis şehit oldu, biri de ağır yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Süleyman Demirel Bulvarı’nda bir trafik polisi aracı, park halindeki tıra çarptı.

1 ŞEHİT, 1 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri 1 polisin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer polis hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan polisin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MAHMUT EKİNCİ

