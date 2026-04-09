Adana’da PVC ustası Yusuf Çelik’in öldürüldüğü saldırıya ilişkin soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre cinayetin azmettiricisi hedefi belirleyip adresi verirken, 15 yaşındaki iki çocuk konumu Google Maps üzerinden bulup olay yerine gitti. Tutuklanan şüpheliler ifadelerinde aynı ismi işaret ederken, firari zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adana’da PVC ustası Yusuf Çelik’in hayatını kaybettiği saldırıya dair soruşturma, cinayetin önceden nasıl planlandığını gözler önüne serdi.

AZMETTİRİCİ ADRESİ VERDİ, GOOGLE MAPS İLE GİTTİ

İddiaya göre, azmettirici M.S.A. hedefi belirleyip adresi verdi, 15 yaşındaki iki çocuk ise Google Maps üzerinden konumu bulup olay yerine gitti. Tutuklanan şüpheliler ifadelerinde aynı kişiyi işaret ederken, firari zanlı M.S.A.'nın arandığı bildirildi.

PVC ustasının cinayeti önceden planlanmış: Çocuk katil adrese Google Maps ile gitmiş

PVC USTASINI İŞ YERİNDE VURDULAR

Olay, 3 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, L.A. (15) ve H.H. (15), motosikletle Yusuf Çelik'in (41) iş yerine geldi. Motosikleti kullanan L.A. dışarıda beklerken, H.H. iş yerine girerek silahla ateş açtı. Başından vurulan Yusuf Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra iki şüpheliyi suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Çocuk şube ekiplerine teslim edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PVC ustasının cinayeti önceden planlanmış: Çocuk katil adrese Google Maps ile gitmiş

"TESLİM OLUN" TALİMATI

Tetikçi H.H. ifadesinde, "Daha önce tanıştığım M.S.A. ile Yusuf Çelik'in aralarında husumet varmış. Bu nedenle onu vurmamı istedi. Onu vurmazsam beni öldüreceğini söylemişti. Ben de M.S.A.'dan korktuğum için kabul ettim. M.S.A. bana silah vererek, ‘Yusuf'un dükkanına git korkutmak amacıyla onun ayağına doğru ateş et' dedi. M.S.A., olay günü tanımadığım bir çocukla, ‘Yusuf dükkanda' diye haber gönderdi. L.A. ile birlikte Yusuf'un dükkanının Google üzerinden gittim. Birisini öldüreceğimizden bahsetmediğim L.A.'ya motosikletin başında beklemesini söyledim. Silah ile beraber Yusuf Çelik'in dükkanına girdim. İçeride 2 kişi vardı, elimdeki silahı onlara gösterdim. Üzerime doğru gelince rastgele ateş ettim. Amacım korkutmak için yere doğru ateş etmekti ancak üzerime geldikleri için mermi Yusuf Çelik'e isabet etti. Olaydan sonra M.S.A. bize ‘Gidip teslim olun' dedi. L.A. ile birlikte polise gidip teslim olduk. Olayda kullandığım silahı da polislere verdim. Amacım öldürmek değil, korkutmaktı. Çok pişmanım" dedi.

PVC ustasının cinayeti önceden planlanmış: Çocuk katil adrese Google Maps ile gitmiş

"BİRİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ BİLMİYORDUM"

Motosikleti kullanan L.A. ise, "M.S.A.'yle bir hafta önce tanıştık. Bana ‘Motosiklet kullanmayı biliyor musun?' dedi. Evet deyince ‘H.H.'yi bir yere bıkacaksın' dedi. Olay günü evimin önüne H.H. geldi. H.H.'yi motosiklet ile adrese götürdüm. H.H. motosikletten inip ‘Bekle, bir iki dakikaya geliyorum' dedi. Beklerken silah sesi duydum. Daha sonra H.H. geldi ve motosikletin arkasına bindi. Birini öldüreceğini bilmiyordum" diye ifade verdikleri ortaya çıktı.

AZMETTİRİCİ ARANIYOR

Öte yandan çocuk katil H.H. ve suç ortağı L.A.'nın kendilerini cinayete azmettirdiklerini öne sürdükleri M.S.A., polis tarafından her yerde aranıyor.

