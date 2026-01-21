İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin boğazda kaybolan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'na ait olduğu açıklanmıştı. Rus yüzücünün ailesi sonucun kesinleşmesi için Adli Tıp Kurumu’na geldi.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuş, kendisine ait hiç iz bulunamamıştı.

İstanbul Boğazı'nda dün Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bir ceset bulunmuş, sudan çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, kaybolan Rus yüzücüye ait olabileceği ihtimali güçlenmişti.

Rus yüzücü Nikolay Svechnikovanın ailesi Adli Tıp’a geldi

Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirilmişti.

Rus yüzücü Nikolay Svechnikovanın ailesi Adli Tıp’a geldi

ANNESİ İSTANBUL'A GELDİ

Cesetin otopsi işlemleri sürerken, Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın annesi Galina Svechnikov de eşiyle birlikte DNA testi için İstanbul'a geldi.

“MEMLEKETE GÖTÜRECEĞİZ”

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan acılı anne Galina Svechnikov, "Çocuğumun cesedini bulmuşlar. İlgili işlemlerden sonra cenazeyi memlekete götüreceğiz" dedi.

Rus yüzücü Nikolay Svechnikovanın ailesi Adli Tıp’a geldi

NELER OLMUŞTU?

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı tespit edilmişti. Denizde kaybolan yüzücü için aynı gün arama çalışmalarına başlanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası