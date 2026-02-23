Sakarya'da Recep Kurtboz, tartışığı eşini vurdu, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Kurtboz çifti kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Acı olay Sakarya’nın Arifiye ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı. Recep Kurtboz (54), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Nurcan G. (49) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kurtboz, yanındaki tabancayla Nurcan G.’nin baş kısmına ateş etti. Recep Kurtboz, hemen ardından aynı silahı kendi başına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı oldukları belirlenen her iki şahıs, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Recep Kurtboz, götürüldüğü Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nurcan G. de kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayat mücadelesini kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

