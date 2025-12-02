Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın 2'nci katında çalışan 46 yaşındaki Celal Akıncı dengesini kaybederek zemine düştü.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akıncı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör:SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası