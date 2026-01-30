İstanbul'da inşaat şantiyelerinden bakır kablo ve inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Elebaşılığını D.A.'nın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 4 ilde 66 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, çok sayıda arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kent genelinde inşaat şantiyelerinden maddi değeri yüksek bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüphelilere ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

19 KİŞİ YAKALANDI

Bu çerçevede gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipler sonucu elebaşılığını D.A'nın yaptığı suç örgütüne ilişkin 4 ildeki 66 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı aktarılan açıklamada, yapılan arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde 19 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

