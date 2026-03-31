İçişleri Bakanlığı koordinesinde 25 ilde yürütülen "Narko-Siber" operasyonlarında, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şebekelere ağır darbe indirildi. 960 ekibin katılımıyla düzenlenen baskınlarda 3 milyonu aşkın uyuşturucu hap ve 325 kilogram madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 255 şüpheliden 99’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 255 kişiden 99'unun tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığınca bazı şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi.

3 MİLYONDAN FAZLA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilere yönelik 960 narkotik ve asayiş ekibinin katılımıyla 25 ilde operasyonlar düzenlendi, 3 milyon 59 bin uyuşturucu hap ile 325 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

99 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda yakalanan 255 zanlıdan 99'u tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

