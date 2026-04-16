Asılsız paylaşım pahalıya patladı! Çocuk gözaltına alındı
Aksaray’da sosyal medyada okul saldırılarına ilişkin asılsız paylaşım yapan çocuk, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin asılsız içerikler paylaşan çocuk, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sanal devriyesi sırasında tespit edildi.
Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Düzenlenen operasyonla yakalanan çocuk gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Yetkililer, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan asılsız paylaşımların toplumda korku ve paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Bu tür içeriklerden kaçınılması gerektiği vurgulandı.