Zonguldak’ta, WhatsApp grubunda okul saldırılarına atıf yaparak tehdit içerikli paylaşım yapan 17 yaşındaki lise öğrencisi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca mermileri ele geçirildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından Türkiye genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, Zonguldak’ta dikkat çeken bir olay yaşandı.

17 yaşındaki lise öğrencisi B.T.A.’nın, WhatsApp grubunda diğer illerdeki saldırılara atıfta bulunan tehdit içerikli bir fotoğraf paylaşması üzerine harekete geçildi. İhbar sonrası Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, odasındaki dolapta 6 adet kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Ayrıca olayda kullanıldığı değerlendirilen cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

“ŞAKA YAPTIM” SAVUNMASI

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen B.T.A.’nın, söz konusu paylaşımı “şaka yapmak amacıyla” yaptığını söylediği öğrenildi. Evde bulunan mermiler için ise “köyden hatıra olarak getirdim” savunmasında bulunduğu belirtildi.

DİSİPLİN GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, şüphelinin daha önce eğitim gördüğü okulda sınıf içinde torpil patlatması nedeniyle disipline sevk edildiği ve başka bir liseye gönderildiği ortaya çıktı.

Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam eden şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası