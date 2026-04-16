Anadolu Ajansı
Şanlıurfa okul saldırısı soruşturmasında 16 gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gündem 1 dk önce
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişmeyi duyurdu.
16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 14 Nisan’da gerçekleşen olayın ardından başlatılan çalışmalar çerçevesinde 16 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların titizlikle devam ettiği ifade edildi.
