Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün Şanlıurfa’da lisede gerçekleşen silahlı saldırıda yaralananların son durumunu açıkladı. Bakan Tekin “Sadece bir öğretmen arkadaşımızla ilgili hayati tehlike olmamakla beraber olağan hayat süreçlerinin sürdürülmesini engelleyecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişemiz var" dedi.

TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Bakan Tekin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıya ve okullardaki güvenlik tedbirlerine dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, sürecin İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla birlikte yürütüldüğünü vurguladı.

“VALİLİKLE İRTİBAT HALİNDEYİZ”

Tekin “Dün öğle saatlerinde haberdar olur olmaz bölgeye en yakın lokasyondaki en üst düzey arkadaşımız Talim Terbiye Kurulu Başkanımızdı, programı yarıda keserek doğrudan oraya geçti. Gün boyu oradaydı. Gün boyu sürekli iletişim halindeydik. Bugün sabah itibarıyla da konuyla doğrudan ilgili iki genel müdürümüz orada. Sürekli valilikle irtibat halindeyiz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Zaten biz bütün olaylardan sonra hemen soruşturma başlatırız. Yetki sahibi olan herkes soruşturmanın içerisindedir. Soruşturma bitmeden kimseyi herhangi bir şekilde zan altında bırakacak şeylerden de hep beraber kaçınmamız gerekir" dedi.

Bakan Tekin, saldırılarda yaralananların son durumuna ilişkin ise şöyle konuştu:

Hepsini takip ediyoruz. Valilik sürekli açıklama, bilgilendirme yapıyor. Sadece bir öğretmen arkadaşımızla ilgili hayati tehlike olmamakla beraber olağan hayat süreçlerinin sürdürülmesini engelleyecek bir kalıcı hasar olabilir diye endişemiz var. Onun için süreçleri takip ediyoruz.

“SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR”

Bakan Tekin, soruşturma hakkında yapılan netlik kazanmayan değerlendirmelere de değindi. Tekin “Bu konuyla ilgili de gazetelerde birileri yorumlar yapıyor, konuşuyorlar. Bunların hepsi bizim müfettişlerimizin, hem İçişleri Bakanlığımızın hem de yargı sürecinde değerlendirilecek olan şeyler. Biz bu süreçle ilgili olarak herkesin hakkını koruyacak şekilde adli ve izahi açıdan soruşturma süreçlerini devam ettiriyoruz, takip ediyoruz" mesajını verdi.

